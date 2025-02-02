Украину призвали провести Учредительный съезд и принять новую Конституцию

Украину призвали провести Учредительный съезд и принять новую Конституцию
© Office of the President of Ukraine

Украина должна провести Учредительный съезд и принять новую Конституцию, чтобы сохранить государственность и вернуть легитимность власти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов отметил, что всё государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, но ее можно вернуть в рамки международных законов. Для этого произошедший госпереворот необходимо признать государственным преступлением. Пришедшие к власти западные ставленники и марионетки должны стать нелегитимными.

«После этого необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство», сказал Константинов.

По его мнению, каждый регион на Украине должен получить право определиться, в каком государстве он видит свое будущее. Новая Конституция должна учитывать новые реалии, в ней необходимо прописать гарантии для русского языка и культуры.

«Без этого не будет легитимности», добавил глава парламента Крыма.

Ранее в Верховной раде констатировали, что на Украине начались внутренние конфликты, ведущие к распаду территорий.