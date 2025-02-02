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Украина должна провести Учредительный съезд и принять новую Конституцию, чтобы сохранить государственность и вернуть легитимность власти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов отметил, что всё государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, но ее можно вернуть в рамки международных законов. Для этого произошедший госпереворот необходимо признать государственным преступлением. Пришедшие к власти западные ставленники и марионетки должны стать нелегитимными.

« П о с л е э т о г о н е о б х о д и м о с о з в а т ь у ч р е д и т е л ь н ы й с ъ е з д , к о т о р ы й м о ж е т п р и н я т ь б а з о в ы е з а к о н ы , ч т о п е р е з а п у с т я т у к р а и н с к о е г о с у д а р с т в о » , — с к а з а л К о н с т а н т и н о в .

По его мнению, каждый регион на Украине должен получить право определиться, в каком государстве он видит свое будущее. Новая Конституция должна учитывать новые реалии, в ней необходимо прописать гарантии для русского языка и культуры.

« Б е з э т о г о н е б у д е т л е г и т и м н о с т и » , — д о б а в и л г л а в а п а р л а м е н т а К р ы м а .

Ранее в Верховной раде констатировали, что на Украине начались внутренние конфликты, ведущие к распаду территорий.