Украину призвали провести Учредительный съезд и принять новую Конституцию
Украина должна провести Учредительный съезд и принять новую Конституцию, чтобы сохранить государственность и вернуть легитимность власти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
Константинов отметил, что всё государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, но ее можно вернуть в рамки международных законов. Для этого произошедший госпереворот необходимо признать государственным преступлением. Пришедшие к власти западные ставленники и марионетки должны стать нелегитимными.
«После этого необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство», — сказал Константинов.
По его мнению, каждый регион на Украине должен получить право определиться, в каком государстве он видит свое будущее. Новая Конституция должна учитывать новые реалии, в ней необходимо прописать гарантии для русского языка и культуры.
«Без этого не будет легитимности», — добавил глава парламента Крыма.
Ранее в Верховной раде констатировали, что на Украине начались внутренние конфликты, ведущие к распаду территорий.