ХАМАС высказалось об освобождении россиянина Труфанова из плена

Россиянина Александра Труфанова освободят из плена радикального палестинского движения ХАМАС в ближайшее время. Об этом заявил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

« [Александр Труфанов] будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу», — сказал он.

По словам Марзука, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем.

« Е с т ь м н о г о д е т а л е й . Н о в к а ч е с т в е о т в е т н о г о ж е с т а Р о с с и и м ы г о т о в ы о с в о б о д и т ь е г о в п р и о р и т е т н о м п о р я д к е , ч т о б ы е г о и м я б ы л о в н а ч а л е с п и с к а » , — у т о ч н и л з а м г л а в ы ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободило из плена трех заложников — Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса. Уточняется, что Бибас является гражданином Израиля, а Кальдерон и Сигаль также имеют французский и американский паспорта.