Генсек НАТО заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении

Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

« У к р а и н с к и й ф р о н т д в и ж е т с я в н е п р а в и л ь н о м н а п р а в л е н и и . . . с о ю з н и к и У к р а и н ы д о л ж н ы с д е л а т ь т а к , ч т о б ы Р о с с и я н е д о с т и г л а ц е л е й » , — с к а з а л Р ю т т е .

Его слова передает немецкая газета Bild.

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Он также подчеркнул, что Киев не проигрывает в конфликте. При этом если мирное соглашение будет подписано, то мир должен быть «устойчивым», добавил Рютте.

Ранее Генсек НАТО призвал страны ЕС начать подготовку к войне. Кроме того, он напрямую обратился к Берлину, попросив увеличить расходы на оборонную промышленность страны.