Генсек НАТО заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении

Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек НАТО заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении
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«Украинский фронт движется в неправильном направлении... союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», сказал Рютте.

Его слова передает немецкая газета Bild.

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Он также подчеркнул, что Киев не проигрывает в конфликте. При этом если мирное соглашение будет подписано, то мир должен быть «устойчивым», добавил Рютте.

Ранее Генсек НАТО призвал страны ЕС начать подготовку к войне. Кроме того, он напрямую обратился к Берлину, попросив увеличить расходы на оборонную промышленность страны.