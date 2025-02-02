Генсек НАТО заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении
Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Украинский фронт движется в неправильном направлении... союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», — сказал Рютте.
Его слова передает немецкая газета Bild.
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Он также подчеркнул, что Киев не проигрывает в конфликте. При этом если мирное соглашение будет подписано, то мир должен быть «устойчивым», добавил Рютте.
Ранее Генсек НАТО призвал страны ЕС начать подготовку к войне. Кроме того, он напрямую обратился к Берлину, попросив увеличить расходы на оборонную промышленность страны.