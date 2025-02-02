Украинский президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что страна «как никогда» близка к миру.

« М ы б о р е м с я , м ы д е р ж и м с я , м ы д е л а е м в с е , ч т о б ы п р и б л и з и т ь м и р . И с е г о д н я м ы , к а к н и к о г д а з а э т и т р и г о д а . . . б л и з к и к н е м у » , — з а я в и л л и д е р У к р а и н ы .

Он добавил, что республике удалось защитить свою независимость, но она понесла «огромные потери». В конце поста политик призвал сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев.

Украинский депутат заявил, что США начали «демонтаж» Зеленского

В последнем интервью The Associated Press Зеленский сообщил, что время для контактов с РФ по урегулированию конфликта придет после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению украинского политика, этого «хотят все в Европе». Он отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину, РФ и Евросоюз, что было бы справедливо и эффективно. При этом лидер не знает, получится ли реализовать такой сценарий, и призвал не позволять российской стороне взять контроль над ситуацией.