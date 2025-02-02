В Раде сравнили Зеленского с крысой

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

« В м е с т о т о г о ч т о б ы п р и з н а т ь о ш и б к и и п о п ы т а т ь с я в е р н у т ь с е б е с у б ъ е к т н о с т ь , З е л е н с к и й б р о с а е т с я н а с о ю з н и к о в к а к з а г н а н н а я в у г о л к р ы с а » , — н а п и с а л п а р л а м е н т а р и й .

Дубинский сказал об этом в контексте слов Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее.

По его словам, виной всему подписанный Зеленским указ о запрете переговоров, а также в самом Зеленском.

Ранее Зеленский говорил, что переговоры США и России без участия Киева могут быть очень опасны.