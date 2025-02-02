В Раде сравнили Зеленского с крысой

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников как загнанная в угол крыса», — написал парламентарий.
Дубинский сказал об этом в контексте слов Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее.
По его словам, виной всему подписанный Зеленским указ о запрете переговоров, а также в самом Зеленском.
Ранее Зеленский говорил, что переговоры США и России без участия Киева могут быть очень опасны.
«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — сказал он.