В Раде сравнили Зеленского с крысой

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой.

В Раде сравнили Зеленского с крысой
© Lenta.ru

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников как загнанная в угол крыса», написал парламентарий.

Дубинский сказал об этом в контексте слов Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее.

По его словам, виной всему подписанный Зеленским указ о запрете переговоров, а также в самом Зеленском.

Ранее Зеленский говорил, что переговоры США и России без участия Киева могут быть очень опасны.

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — сказал он.

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