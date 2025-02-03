Депутат Рады высказался о намерении Трампа заставить Зеленского провести выборы

Президент США Дональд Трамп заставит украинского лидера Владимира Зеленского провести выборы, чтобы он не принимал участие в обсуждении урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

« П о - м о е м у , д а ж е о с л у я с н о , ч т о е с л и у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине, то не для того, чтобы президентом остался Зеленский», — заявил он.

Депутат считает, что проведение выборов занимает важное место в риторике американского лидера и его спецпосланника по Украине Кита Келлога. По его словам, это говорит о том, что Соединенные Штаты не позволят Зеленскому переизбраться и оставаться у власти. «Более того, Зеленскому четко дали понять, что цепляться за власть через войну больше не надо. Надо уходить, предатель и вредитель», — написал он.

Ранее Дубинский сравнил президента Украины с загнанной в угол крысой. Он сказал об этом в контексте заявления Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее. По его словам, виной всему подписанный украинским лидером указ о запрете переговоров, а также сам Зеленский.