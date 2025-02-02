Киев отреагировал на слова Рубио о нечестности заявлений о победе Украины

FQ: Киев встревожили слова Рубио о нечестности заявлений о победе Украины
Слова госсекретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио о нечестности заявлений о возможной победе Украины в конфликте вызвали тревогу в Киеве, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
«Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года». От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе», — говорится в материале.
Ранее Рубио отметил, что Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией.
Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц также заявил о нереалистичности идеи о полном вытеснении России со всех бывших территорий Украины.
Журнал Foreign Affairs писал, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине, вероятно, будет подразумевать сохранение противоборствующими сторонами большей части контролируемых территорий.