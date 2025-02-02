Слова госсекретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио о нечестности заявлений о возможной победе Украины в конфликте вызвали тревогу в Киеве, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.

« Н е ч е с т н о г о в о р и т ь , ч т о У к р а и н а с п о с о б н а п о б е д и т ь Р о с с и ю и в е р н у т ь с я к с и т у а ц и и д о 2 0 1 4 г о д а » . О т э т о й ф р а з ы п о л и т и к а м в К и е в е и Б р ю с с е л е с т а л о н е п о с е б е » , — говорится в материале.

Ранее Рубио отметил, что Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией.

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц также заявил о нереалистичности идеи о полном вытеснении России со всех бывших территорий Украины.

Журнал Foreign Affairs писал, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине, вероятно, будет подразумевать сохранение противоборствующими сторонами большей части контролируемых территорий.