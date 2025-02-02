Принятое в конце президентского срока решение Джо Байдена о смягчении приговоров для лиц, осужденных за преступления с наркотиками, вызвало гнев и недоумение в американском министерстве юстиции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания, стремление Байдена войти в историю в качестве президента, даровавшего больше всего помилований и смягчений приговоров, "привело к бессистемному процессу в Белом доме, который вызвал гнев и смятение в Минюсте". В ведомстве считали, что Байден помиловал "слишком много преступников с жестоким прошлым, которые этого не заслужили".

Только 258, или порядка 10%, из 2,5 тыс. человек, которым Байден смягчил наказание в последнюю неделю пребывания на высшем государственном посту, были рекомендованы для этого Минюстом. Такая информация содержится в электронном письме, с которым ознакомилась WSJ. "Хотя я твердо верю в возможность предоставления второго шанса через помилование, процесс, с помощью которого было осуществлено вчерашнее действие, был не тем, на что мы надеялись и за что выступали", - написала адвокат Минюста США по вопросам помилования Элизабет Ойер в письме, разосланном американским прокурорам после того, как решение Байдена было обнародовано.

" Я п о н и м а ю , ч т о н е к о т о р ы е р е ш е н и я о п о м и л о в а н и и в ы з ы в а ю т р а з о ч а р о в а н и е " , - д о б а в и л а о н а .

17 января Байден смягчил приговоры около 2,5 тыс. осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Таким образом, он стал главой государства, отдавшим наибольшее количество распоряжений о помиловании и смягчении наказания в истории США.