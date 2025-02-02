Трампа заподозрили в подготовке к войне

Те торговые меры, которые президент США Дональд Трамп принял в отношении Китая, говорят о том, что Белый дом готовится к войне с этой страной. Об этом заявил американский военный эксперт Брайан Берлетик. Его процитировало агентство РИА Новости.

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По мнению эксперта, новые власти Соединенных Штатов хотели бы добиться блокады китайского морского судоходства. Что касается пошлин на канадский и мексиканский импорт, то они тоже нацелены на дистанцирование США от Китая, в то время как заявления о борьбе с наркотрафиком и нелегальными мигрантами — просто предлог.

Ранее о подготовке к войне заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Именно этой перспективой он обосновал необходимость увеличения расходов стран — членов Североатлантического альянса на оборону.

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В свою очередь, Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.