Зоопарк для квадроберов открылся в Японии

В Японии открылся уникальный зоопарк, в котором нет традиционных животных в вольерах. Вместо этого гости могут надеть костюм зверей и побывать в вольерах.

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Идея принадлежит популярному YouTube-блогеру Токо, который в 2023 году инвестировал 14 тысяч долларов в создание реалистичного костюма для колли. Сейчас в зоопарке представлен только один костюм, но в будущем планируется расширение коллекции.

Посетители, желающие попробовать себя в роли собаки, могут сделать это всего за 315 долларов на три часа. Для влюбленных пар предусмотрена особая романтическая услуга — свидание в костюмах животных, написало издание StranaLIFE.

Подростков в 2024 году захватил поистине мощный тренд: многие мальчики и девочки хотят быть квадроберами, чтобы не отставать от современной моды в молодежном обществе. Но что же значит слово «квадробер» — в материале «Вечерней Москвы».

Осенью прошлого года продажи товаров для квадроберов в России, включая маски животных, хвосты и перчатки-лапы, увеличились на 4800 процентов. В денежном эквиваленте продажи возросли на 4700 процентов. Непосредственно в Москве прирост составил 4200 процентов в единицах и 4400 процентов в финансовом выражении.