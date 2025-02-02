Слова госсекретаря США Марко Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве, встревожили Владимира Зеленского. Об этом пишет итальянская газета Fatto Quotidiano.

Ранее Рубио сообщил, что США обманом заставили людей поверить, будто Украина сможет победить Россию и вернуть территории. Он добавил, что Вашингтон «финансирует тупиковую ситуацию в конфликте».

Кроме того, Рубио отметил, что Западу следует придерживаться разумной позиции, чтобы как можно скорее усадить стороны за стол переговоров.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Автор статьи отметил, что слова дипломата противоречат непримиримым позициям руководства ЕС. В частности, уточнил он, глава евродипломатии Кая Каллас заявила 22 января, что ВСУ «с нашей помощью могут выиграть в конфликте».