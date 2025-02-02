Слова госсекретаря США Марко Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.

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Издание приводит слова Рубио о перспективах решения кризиса на Украине и потенциальных переговорах.

« " Н е ч е с т н о г о в о р и т ь , ч т о У к р а и н а с п о с о б н а п о б е д и т ь Р о с с и ю и в е р н у т ь с я к с и т у а ц и и д о 2 0 1 4 г о д а " . О т э т о й ф р а з ы п о л и т и к а м в Киеве и Брюсселе стало не по себе», — пишет итальянское СМИ.

Ранее Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта России и Украины разрушает последнюю. Киев теряет все болье территорий.

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