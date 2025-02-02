На Западе заявили о тревоге в Киеве из-за слов госсекретаря США

Слова госсекретаря США Марко Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.

На Западе заявили о тревоге в Киеве из-за слов госсекретаря США
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Издание приводит слова Рубио о перспективах решения кризиса на Украине и потенциальных переговорах.

«"Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года". От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе», — пишет итальянское СМИ.

Ранее Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта России и Украины разрушает последнюю. Киев теряет все болье территорий.

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«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», рассказал дипломат.

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