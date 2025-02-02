Европейские страны осознают, что им придется восстановить отношения с Россией, рассказал в интервью газете El Diario министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Глава ведомства отметил, что лидеры европейских стран отчетливо осознают: после наступления мира у Европы все еще будет очень протяженная граница с Россией.

В связи с этим, отметил министр, европейским странам придется восстанавливать отношения с Москвой.

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Альбарес заметил, что процесс восстановления отношений между ЕС и РФ должен осуществляться на условиях суверенного равенства государств и взаимного уважения.