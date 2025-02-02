В США удаляют сайты с упоминанием ЛГБТ* и вакцин

Администрация президента США Дональда Трампа удалила упоминания о здоровье ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) людей и информацию о некоторых вакцинах с федеральных сайтов. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

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В субботу ведущие учреждения общественного здравоохранения, по-видимому, удалили веб-страницы, на которых обсуждались вопросы гендера, заболеваний, передающихся половым путем, и здоровья ЛГБТ.

На нескольких веб-страницах Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) теперь отображаются сообщения об ошибках. На странице CDC с рекомендациями по вакцине mpox (вакцина против оспы) в субботу появилось сообщение об ошибке.

Это произошло после публикации 29 января служебной записки, предписывающей агентствам прекратить все программы, «использующие деньги налогоплательщиков для продвижения гендерной идеологии», и отключить соответствующую информацию на веб-сайтах к вечеру пятницы, 31 января.

Трамп после вступления в должность сразу издал указы, запрещающие разнообразие, равенство и инклюзивность в правительстве, а также указ, признающий два пола — мужской и женский.

В пятницу, отвечая на вопрос журналистов, будут ли закрыты веб-сайты с контентом, связанным с программы DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), он сказал, что не против этого, отмечает Би-би-си.

2 февраля перестал работать сайт Агентства США по международному развитию (USAID), оказывающего поддержку Украине.