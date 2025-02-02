Генсек НАТО отказался считать, что Украина проигрывает в конфликте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении». Его слова приводит газета Bild.

По его словам, фронт движется в «неправильном направлении», но Россия якобы платит за это большими потерями и «все же не достигает своих целей».

« И н а ш а з а д а ч а — с д е л а т ь т а к , ч т о б ы о н и н и к о г д а н е д о с т и г л и с в о и х ц е л е й . П о т о м у н е т : У к р а и н а н е п р о и г р а е т . И м ы д о л ж н ы п о д д е р ж а т ь е е в т о м , ч т о б ы о н а с т а л а с и л ь н е е » , — з а я в и л Р ю т т е .

Он считает, что Запад не должен демонстрировать свои слабости, иначе «Россия может что-нибудь попробовать», как это случилось с Украиной.

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До этого Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать. Он призвал Берлин «больше тратить и больше производить» в сфере военной промышленности и обороны. По его словам, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы.