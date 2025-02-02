В России заявили об усилении репутации лжеца Макрона из-за скандала с женой

В России заявили об усилении репутации лжеца Макрона из-за скандала с женой
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Скандал с супругой Макрона усиливает репутацию французского президента как постоянного лжеца. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков, пишет aif.ru.

Марков прокомментировал новость о расследовании французской журналистки Кэндис Оуэнс. Она утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной и позднее сменила пол*.

Марков полагает, что для французов это не станет сенсацией. В остальном мире такие взаимоотношения могут вызвать вопросы, поскольку после прихода Дональда Трампа к власти наблюдается тенденция отмены ЛГБТ-идей*.

Более того, в фокусе внимания будет не гендерная тема, а повторяющаяся ложь со стороны Макрона.

«Дело в том, что Макрон лжет постоянно. И именно этот скандал с его супругой подчеркивает, что французский лидер часто прибегает ко лжи», сказал политолог.

Ранее СМИ сообщали, что французские дипломаты предлагали Оуэнс 5 млн долларов, чтобы она не публиковала расследование о супруге Макрона.

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено на территории России.