В России заявили об усилении репутации лжеца Макрона из-за скандала с женой
Скандал с супругой Макрона усиливает репутацию французского президента как постоянного лжеца. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков, пишет aif.ru.
Марков прокомментировал новость о расследовании французской журналистки Кэндис Оуэнс. Она утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной и позднее сменила пол*.
Марков полагает, что для французов это не станет сенсацией. В остальном мире такие взаимоотношения могут вызвать вопросы, поскольку после прихода Дональда Трампа к власти наблюдается тенденция отмены ЛГБТ-идей*.
Более того, в фокусе внимания будет не гендерная тема, а повторяющаяся ложь со стороны Макрона.
«Дело в том, что Макрон лжет постоянно. И именно этот скандал с его супругой подчеркивает, что французский лидер часто прибегает ко лжи», — сказал политолог.
Ранее СМИ сообщали, что французские дипломаты предлагали Оуэнс 5 млн долларов, чтобы она не публиковала расследование о супруге Макрона.
*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено на территории России.