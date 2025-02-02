Скандал с супругой Макрона усиливает репутацию французского президента как постоянного лжеца. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков, пишет aif.ru.

Марков прокомментировал новость о расследовании французской журналистки Кэндис Оуэнс. Она утверждает, что первая леди Франции родилась мужчиной и позднее сменила пол*.

Марков полагает, что для французов это не станет сенсацией. В остальном мире такие взаимоотношения могут вызвать вопросы, поскольку после прихода Дональда Трампа к власти наблюдается тенденция отмены ЛГБТ-идей*.

Более того, в фокусе внимания будет не гендерная тема, а повторяющаяся ложь со стороны Макрона.

« Д е л о в т о м , ч т о М а к р о н л ж е т п о с т о я н н о . И и м е н н о э т о т с к а н д а л с е г о с у п р у г о й п о д ч е р к и в а е т , ч т о ф р а н ц у з с к и й л и д е р ч а с т о п р и б е г а е т к о л ж и » , — с к а з а л п о л и т о л о г .

Ранее СМИ сообщали, что французские дипломаты предлагали Оуэнс 5 млн долларов, чтобы она не публиковала расследование о супруге Макрона.

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено на территории России.