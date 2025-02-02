Украинский депутат заявил, что США начали «демонтаж» Зеленского

США начинают «кампанию по демонтажу Зеленского», который является не президентом, а «пересидентом». О демонтаже свидетельствует резкое высказывание о Зеленском журналиста Такера Карлсона, близкого к Дональду Трампу. Так считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Депутат-политзаключенный Дубинский, находящийся в украинском СИЗО уже более года, прокомментировал высказывание американского журналиста Такера Карлсона.

Накануне Карлсон назвал Зеленского «диктатором», который правит с помощью оружия и убивает своих противников.

« З а я в л е н и е Т а к е р а К а р л с о н а о д и к т а т у р е и н е л е г и т и м н о с т и З е л е н с к о г о — э т о н а ч а л о к а м п а н и и п о д е м о н т а ж у п е р е с и д е н т а » , — н а п и с а л Д у б и н с к и й в T e l e g r a m - к а н а л е .

По его словам, это также ставит вопрос о том, кому выделялась помощь с мая 2024-го, и с кем администрация Байдена делилась секретными данными.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Зеленского «голым королем», которому больше нечего предложить стране и миру.