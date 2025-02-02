Украинский депутат заявил, что США начали «демонтаж» Зеленского
США начинают «кампанию по демонтажу Зеленского», который является не президентом, а «пересидентом». О демонтаже свидетельствует резкое высказывание о Зеленском журналиста Такера Карлсона, близкого к Дональду Трампу. Так считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Депутат-политзаключенный Дубинский, находящийся в украинском СИЗО уже более года, прокомментировал высказывание американского журналиста Такера Карлсона.
Накануне Карлсон назвал Зеленского «диктатором», который правит с помощью оружия и убивает своих противников.
«Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента», — написал Дубинский в Telegram-канале.
По его словам, это также ставит вопрос о том, кому выделялась помощь с мая 2024-го, и с кем администрация Байдена делилась секретными данными.
Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Зеленского «голым королем», которому больше нечего предложить стране и миру.