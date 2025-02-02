DM: Лукашенко пошутил над британским журналистом на пресс-конференции в Минске
На недавней пресс-конференции в Минске, посвящённой итогам президентских выборов, белорусский лидер Александр Лукашенко иронично отреагировал на провокационные вопросы западного журналиста, пишет газета Daily Mail.
Как отмечает автор статьи Элена Сальвони, в начале пресс-конференции британский журналист Стив Розенберг задал вопрос о демократичности выборов в условиях отсутствия основных оппонентов Лукашенко в стране.
«Но вы-то здесь», — иронично указал Лукашенко в ответ.
Затем белорусский президент заявил, что «не выгонял никого из страны» и не испытывает враждебности к оппозиционерам. Однако Розенберг продолжил настаивать на своей позиции, приведя данные о «более чем 1200 заключённых».
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Лукашенко парировал, указав на неточность информации журналиста, отметив, что многие из упомянутых лиц уже освобождены.
«Вы что, не ходили в школу?» — пошутил Лукашенко над Розенбергом.
Ранее Лукашенко заявил, что выборы президента Белоруссии прошли без ожидаемых Западом потрясений.