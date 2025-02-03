Индонезия планирует ограничить доступ детям к социальным детям

Индонезия намерена ограничить доступ детям к социальным сетям. Об этом, ссылаясь на министра связи и цифровых технологий страны Меутью Хафид, сообщает информационное агентство ANTARA.

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Глава ведомства подписала указ о формировании специальной группы, которая будет рассматривать ограничения, связанные с защитой детей в цифровом пространстве. Группа состоит из чиновников, ученых, педагогов, психологов и социальных работников.

По словам Хафид, президент Индонезии Прабово Субианто дал личное распоряжение о том, чтобы положение о защите детей в цифровом пространстве было завершено в течение одного-двух месяцев. Ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям прежде всего направлено на ограничение оборота среди детей порнографических материалов. 25 января в Госдуме предупредили об опасности фейковых аккаунтов блогеров для детей.