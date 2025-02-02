Нетаньяху обсудит с Трампом победу над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил у трапа самолета при вылете в США, что намерен обсудить на "очень важной" встрече с президентом США Дональдом Трампом победу над радикальным палестинским движением ХАМАС, возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа, и борьбу с иранской осью.

" Я с е й ч а с в ы л е т а ю в В а ш и н г т о н н а о ч е н ь в а ж н у ю в с т р е ч у с п р е з и д е н т о м Т р а м п о м . Т о т ф а к т , ч т о э т а в с т р е ч а с т а н е т п е р в о й д л я н е г о с л и д е р о м и н о с т р а н н о г о г о с у д а р с т в а п о с л е е г о и н а у г у р а ц и и , и м е е т о г р о м н о е з н а ч е н и е д л я Г о с у д а р с т в а И з р а и л ь . М ы о б с у д и м в а ж н е й ш и е в о п р о с ы , с т о я щ и е п е р е д н а м и : п о б е д у н а д Х А М А С , в о з в р а щ е н и е в с е х н а ш и х з а л о ж н и к о в и п р о т и в о д е й с т в и е и р а н с к о й о с и в о в с е х е е п р о я в л е н и я х " , - с к а з а л Н е т а н ь я х у . В ы с к а з ы в а н и я п р е м ь е р а р а с п р о с т р а н и л а е г о к а н ц е л я р и я .

Глава израильского кабмина отметил, что предстоящая встреча очень важна для Израиля.

" Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т о с и л е с о ю з а м е ж д у И з р а и л е м и С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и , г о в о р и т о к р е п о с т и м о и х л и ч н ы х о т н о ш е н и й [ с Т р а м п о м ] , к о т о р ы е у ж е п р и н е с л и о г р о м н у ю п о л ь з у И з р а и л ю и в с е м у р е г и о н у , а т а к ж е п р и в е л и к и с т о р и ч е с к и м м и р н ы м с о г л а ш е н и я м м е ж д у И з р а и л е м и ч е т ы р ь м я а р а б с к и м и с т р а н а м и - " А в р а а м о в ы м с о г л а ш е н и я м " , - п о я с н и л Н е т а н ь я х у .

Он заявил, что принятые Израилем решения "в ходе войны в сочетании с героизмом солдат Армии обороны Израиля уже изменили облик Ближнего Востока".

" Я с ч и т а ю , ч т о п р и у п о р н о й с о в м е с т н о й р а б о т е с п р е з и д е н т о м Т р а м п о м м ы м о ж е м и з м е н и т ь е г о е щ е б о л ь ш е в л у ч ш у ю с т о р о н у , м ы м о ж е м у к р е п и т ь б е з о п а с н о с т ь И з р а и л я , р а с ш и р и т ь к р у г м и р а [ в р а м к а х " А в р а а м о в ы х с о г л а в ш е н и й " ] е щ е б о л ь ш е и с о з д а т ь н о в ы й у д и в и т е л ь н ы й в е к , о к о т о р о м м ы и м е ч т а т ь н е м о г л и - в е к п р о ц в е т а н и я , б е з о п а с н о с т и и м и р а , о с н о в а н н о г о н а с и л е - с и л е н а ш и х с о л д а т , с и л е н а ш и х г р а ж д а н , с и л е И з р а и л я и с и л е с о ю з а м е ж д у И з р а и л е м и С Ш А " , - р е з ю м и р о в а л Н е т а н ь я х у .

Офис главы израильского кабмина сообщил 28 января, что Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом 4 февраля.