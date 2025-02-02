Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать. С соответствующими заявлениями он выступил в интервью газете Bild.

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Он призвал Берлин «больше тратить и больше производить» в сфере военной промышленности и обороны. По его словам, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы.

« Я г о в о р ю в а м о ч е н ь я с н о : м ы д о л ж н ы г о т о в и т ь с я к в о й н е . Э т о л у ч ш и й с п о с о б и з б е ж а т ь в о й н ы » , — з а я в и л Р ю т т е .

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До этого американский ведущий Такер Карлсон заявил, что НАТО утратило свою актуальность. Карлсон иронично заметил, что НАТО было создано для сдерживания СССР, однако с тех пор прошло 35 лет. Он подчеркнул, что, несмотря на заявленную цель миротворчества, в центре Европы сейчас идет самая крупная война за последние 80 лет, что ставит под сомнение эффективность НАТО.