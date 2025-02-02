Украинская пенсионерка возмутилась названием сети магазинов «Аврора» в Киеве

Украинская пенсионерка во время телеэфира с мэром города Ивано-Франковска Русланом Марцинкивом возмутилась названием сети магазинов «Аврора» на Украине.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

« П о ч е м у в о Ф р а н к о в с к е и в Киеве открыты магазины в честь крейсера «Аврора» московского?» — возмущённо спросила женщина.

Мэр улыбнулся и ответил, что не задумывался над этим вопросом. Ведущий, в свою очередь, подчеркнул, что «Аврора» — это не только название крейсера, но и женское имя.

Ранее в Одессе неизвестные краской испортили памятные доски русскому художнику Михаилу Врубелю, а также учёным — математику Александру Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову.