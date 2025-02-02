Зеленский: обход санкций против России должен считаться соучастием в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он утверждает, что без помощи других стран действия России в конфликте якобы не были бы столь эффективными. По словам Зеленского, в российском вооружении содержатся иностранные компоненты, в связи с чем рестрикции должны быть столь сильными, что их нельзя было бы обойти. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства, заявил украинский лидер.

« Н а р у ш е н и е с а н к ц и й д о л ж н о т р а к т о в а т ь с я к а к с о у ч а с т и е в в о й н е , и т о т , к т о п о м о г а е т у н и ч т о ж а т ь ж и з н и , д о л ж е н з а э т о о т в е ч а т ь » , — с к а з а л З е л е н с к и й .

28 января глава евродипломатии Кайя Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет сжиженный природный газ (СПГ), а также промышленность РФ. По ее словам, окончательное решение будет принято в феврале. Как пояснила Каллас, данный процесс связан с переговорами между государствами — членами Евросоюза.