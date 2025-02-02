Противники президента США Дональда Трампа внутри страны попытаются превратить конфликт на Украине в его личную войну во Вьетнаме, из которой не будет выхода. Об этом на своем канале на платформе Туомас Малинен.

« Ч е м п р е з и д е н т Т р а м п р и с к у е т з д е с ь — ч е м б о л ь ш е в л а с т и б у д е т в р у к а х " г л у б и н н о г о г о с у д а р с т в а " и о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а , т е м с и л ь н е е о н и б у д у т с т а р а т ь с я з а м а н и т ь в а с , м и с т е р п р е з и д е н т , в к о н ф л и к т , и з к о т о р о г о в а м н е у б е ж а т ь » , — с к а з а л о н .

Малинен добавил, что у него вызывает тревогу отход американского лидера от уверенной предвыборной риторики в вопросе украинского конфликта и повторение тезисов западной пропаганды об огромных потерях Российской армии и тяжелом состоянии экономики РФ. Он призвал Трампа смотреть на «реальное положение вещей».

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог оценил потери Украины в ходе СВО. По его словам, Украина за почти три года потеряла больше солдат, чем США во время войн во Вьетнаме и в Корее вместе взятых.