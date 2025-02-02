Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США

Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США. Об этом заявило министерство коммерции КНР, передает Bloomberg.

Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США
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Китайское ведомство подчеркнуло, что одностороннее введение тарифов со стороны Вашингтона серьезно нарушает правила ВТО. Кроме того, подобное решение наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и США. В связи с этим Пекин намерен подать иск, а также принять соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая. Свое решение он обосновал борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал исключать возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна ответит «планом Б».

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