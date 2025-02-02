МИД КНР: в торговой и тарифной войне нет победителей

Китайское Министерство иностранных дел прокомментировало введение Соединёнными Штатами новых тарифов на импорт товаров из КНР.

« В т о р г о в ы х и т а р и ф н ы х в о й н а х н е т п о б е д и т е л е й » , — п е р е д а ё т РИА Новости слова из заявления китайского внешнеполитического ведомства.

Американские власти 4 февраля введут обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины в 25% против Канады.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что введёт импортные пошлины против товаров из Евросоюза, так как, по его словам, Брюссель ужасно относится к США.