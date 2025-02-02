МИД КНР: в торговой и тарифной войне нет победителей
Китайское Министерство иностранных дел прокомментировало введение Соединёнными Штатами новых тарифов на импорт товаров из КНР.
«В торговых и тарифных войнах нет победителей», — передаёт РИА Новости слова из заявления китайского внешнеполитического ведомства.
Американские власти 4 февраля введут обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины в 25% против Канады.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что введёт импортные пошлины против товаров из Евросоюза, так как, по его словам, Брюссель ужасно относится к США.