Трюдо: канадцы шокированы решением США выбрать Канаду в качестве мишени

Канадцы шокированы решением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выбрать Оттаву в качестве мишени. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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" К а н а д ц ы о ш е л о м л е н ы т е м , п о ч е м у н а ш и с а м ы е б л и з к и е д р у з ь я и с о с е д и в ы б и р а ю т н а с в к а ч е с т в е м и ш е н и " , — с к а з а л о н , п р о к о м м е н т и р о в а в р е ш е н и е С Ш А в в е с т и и м п о р т н ы е п о ш л и н ы н а т о в а р ы и з К а н а д ы .

Трюдо отметил, что Вашингтон и Оттава должны действовать сообща и вместе решать задачи в "других частях света". Накануне Трюдо заявил, что импортные пошлины Соединенных Штатов на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий.

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.