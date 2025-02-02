Минкоммерции КНР: Китай подаст иск в ВТО в ответ на введенные США тарифы

Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры. Об этом заявило министерство коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Американский лидер установил 25-процентный тариф на канадский и мексиканский импорт, и тариф в 10 процентов на китайские товары.

В китайском ведомстве подчеркнули, что одностороннее введение тарифов со стороны Вашингтона серьезно нарушает правила ВТО, а также наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, пишет РИА Новости.

В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов, подчеркнули в минкоммерции КНР.

Ранее власти Канады и Мексики раскритиковали США за введение пошлин. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что поручила министру экономики страны реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики.

Канада же планирует ввести 25-процентный тариф на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов, включая пиво, вино и бурбон, фрукты и фруктовые соки, овощи, парфюмерию, одежду и обувь.