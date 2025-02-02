Китай резко отреагировал на указ Трампа о пошлинах

Китай выразил сильное недовольство решением США ввести пошлины против страны. Об этом говорится в заявлении китайского министерства коммерции, его приводит РИА Новости.

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Пекин выступает решительно против принятой Вашингтоном меры и призывает его «исправить ошибочные действия», подчеркнули в ведомстве. Кроме того, Китай считает, что США следует «подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и уважения», а также «укреплять сотрудничество и управлять разногласиями».

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против Мексики, Канады и Китая. Для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.