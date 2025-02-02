Канада введет ответные пошлины на товары из США

Канада вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Канада ответит на решение Трампа по пошлинам
© РИА Новости
"Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в 25% на американские товары объемом 155 миллиардов долларов. Это будет включать немедленные пошлины на товары объемом 30 миллиардов долларов со вторника", сказал он.

Трюдо добавил, что за этим последуют дополнительные пошлины на товары США объемом 125 миллиардов долларов в течение 21 дня, чтобы дать время канадским компаниям на поиск иных партнеров.

Он добавил, что импортные пошлины Штатов на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая сталь, уран и алюминий. Пошлины также нарушат соглашение о свободной торговле, решение об их введении будет иметь "реальные последствия" для самих американцев, заявил премьер-министр.

Кроме того, Оттава может ввести серию нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.

Трюдо заявил, что пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним в ближайшее время.

Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

США ввели пошлины в размере 25% на канадские товары и в размере 10% – на канадские энергоресурсы. Они будут действовать до того момента, "пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", говорится в сообщении Белого дома.

Между тем Трюдо отмечал, что Канада готовит ответные меры против США в случае повышения пошлин на товары. По его словам, в США через Канаду поступают не более 1% фентанила и нелегалов.

В мире
Джастин Трюдо
Дональд Трамп
Вашингтон
Мексика
Канада
Китай
Соединенные Штаты