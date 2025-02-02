Канада ответит на решение Трампа по пошлинам

Канада вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

" С е г о д н я в е ч е р о м я о б ъ я в л я ю , ч т о К а н а д а о т в е т и т н а т о р г о в ы е д е й с т в и я С Ш А п о ш л и н а м и в 2 5 % н а а м е р и к а н с к и е т о в а р ы о б ъ е м о м 1 5 5 м и л л и а р д о в д о л л а р о в . Э т о б у д е т в к л ю ч а т ь н е м е д л е н н ы е п о ш л и н ы н а т о в а р ы о б ъ е м о м 3 0 м и л л и а р д о в д о л л а р о в с о в т о р н и к а " , – с к а з а л о н .

Трюдо добавил, что за этим последуют дополнительные пошлины на товары США объемом 125 миллиардов долларов в течение 21 дня, чтобы дать время канадским компаниям на поиск иных партнеров.

Он добавил, что импортные пошлины Штатов на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая сталь, уран и алюминий. Пошлины также нарушат соглашение о свободной торговле, решение об их введении будет иметь "реальные последствия" для самих американцев, заявил премьер-министр.

Кроме того, Оттава может ввести серию нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.

Трюдо заявил, что пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним в ближайшее время.

Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

США ввели пошлины в размере 25% на канадские товары и в размере 10% – на канадские энергоресурсы. Они будут действовать до того момента, "пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", говорится в сообщении Белого дома.

Между тем Трюдо отмечал, что Канада готовит ответные меры против США в случае повышения пошлин на товары. По его словам, в США через Канаду поступают не более 1% фентанила и нелегалов.