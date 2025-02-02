Трамп столкнулся с дилеммой из-за переоцененного доллара

С приходом к власти президента США Дональда Трампа вновь возникла "фундаментальная дилемма на валютном рынке" из-за переоцененности доллара. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на статью Стивена Мирана, которого глава Белого дома назначил своим советником - председателем Совета экономических консультантов.

В этой статье экономист назвал проблему переоцененности доллара из-за его статуса мировой резервной валюты. Как пишет Миран, у американской валюты слишком высокий обменный курс. По мнению советника, это снижает конкурентоспособность экспорта, а также препятствует развитию производства в США, в частности, оружия, что, в свою очередь, влияет на безопасность страны.

Миран также указал, что существует прецедент, по которому американская экономика может истощиться и тогда инвесторы перестанут вкладывать деньги в активы США.

" С т о ч к и з р е н и я т о р г о в л и , д о л л а р п о с т о я н н о п е р е о ц е н е н , в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и п о т о м у , ч т о д о л л а р о в ы е а к т и в ы ф у н к ц и о н и р у ю т к а к м и р о в а я р е з е р в н а я в а л ю т а " , - у к а з а л с о в е т н и к .

Одним из шагов к решению сложившейся ситуации советник Трампа назвал введение пошлин. Миран также отмечал, что пошлины в среднем в 20% и даже 50% будут лучше, чем в 2%, которые были до вступления нынешнего американского лидера в должность. Также Трамп заявлял, что любая страна, которая попытается заменить доллар, "скажет привет пошлинам и прощай Америке". 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

Размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Помимо защиты американского бизнеса, американский лидер рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.