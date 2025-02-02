Страны G7 призвали прекратить вооруженный конфликт в ДР Конго
Главы министерств иностранных дела стран "Большой семерки" (G7) призвали группировку "М23" и армию Руанды прекратить наступление в Демократической Республике Конго. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
"Решительно осуждаем поддерживаемое Руандой наступление "М23" на востоке Демократической Республики Конго и, в частности, захват Миновы, Саке и Гомы Мы призываем "M23" уйти со всех контролируемых территорий", — отмечается в заявлении.
Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритания и США, а также верховный представитель Европейского союза призвали движение М23 и силы обороны Руанды прекратить наступление по всем направлениям. Они подчеркнули, что стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.
27 января группировка "Движение 23 марта" ("М23") сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев "М23". По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.