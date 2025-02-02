Страны G7 призвали прекратить вооруженный конфликт в ДР Конго

Главы министерств иностранных дела стран "Большой семерки" (G7) призвали группировку "М23" и армию Руанды прекратить наступление в Демократической Республике Конго. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

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" Р е ш и т е л ь н о о с у ж д а е м п о д д е р ж и в а е м о е Р у а н д о й н а с т у п л е н и е " М 2 3 " н а в о с т о к е Д е м о к р а т и ч е с к о й Р е с п у б л и к и К о н г о и , в ч а с т н о с т и , з а х в а т М и н о в ы , С а к е и Г о м ы М ы п р и з ы в а е м " M 2 3 " у й т и с о в с е х к о н т р о л и р у е м ы х т е р р и т о р и й " , — о т м е ч а е т с я в з а я в л е н и и .

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритания и США, а также верховный представитель Европейского союза призвали движение М23 и силы обороны Руанды прекратить наступление по всем направлениям. Они подчеркнули, что стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

27 января группировка "Движение 23 марта" ("М23") сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев "М23". По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.