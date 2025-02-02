Маск — об агентстве USAID: преступная организация, которой пора умереть

Агентство США по международному развитию USAID — это «преступная организация», которой пришло время «умереть».

Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть
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Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети X американский бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

«USAID преступная организация. Пора ей умереть», написал глава DOGE.

Ранее Маск обвинил Министерство финансов США в одобрении платежей, которые идут мошенникам и террористам.

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