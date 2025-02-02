Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть

Агентство США по международному развитию USAID — это «преступная организация», которой пришло время «умереть».

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети X американский бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

« U S A I D — п р е с т у п н а я о р г а н и з а ц и я . П о р а е й у м е р е т ь » , — написал глава DOGE.

Ранее Маск обвинил Министерство финансов США в одобрении платежей, которые идут мошенникам и террористам.