Куба обратилась к мировому сообществу из-за США

Куба призвала международное сообщество остановить агрессию США против нее
Куба обращается к международному сообществу с призывом остановить новую волну агрессии против нее со стороны США и поддержать кубинский народ. Об этом говорится в заявлении МИД карибской республики.
"Мы обращаемся с призывом к международному сообществу остановить, заявить и быть с нашим народом перед лицом новой и опасной волны агрессии, которая только началась, - говорится в документе, распространенном дипведомством среди журналистов в Гаване. - Они (власти США - прим. ТАСС) нанесут большой вред своими убийственными и трусливыми планами и мерами, но никогда не добьются своей главной цели - поставить Кубу на колени, чтобы ее подчинить".
В документе перечисляются меры, объявленные в последние дни Госдепартаментом США в отношении Кубы, в частности решение восстановить ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.
"Это не неожиданные действия, - подчеркивается в заявлении МИД. - Это те шаги, которых недоставало, чтобы свести на нет запоздалые, но позитивные решения, объявленные [бывшим] президентом [США] Джо Байденом 14 января". Как отмечается в документе, цель этих новых мер - "запугать иностранных инвесторов посредством прямой угрозы подвергнуться иску в судах США и помешать им внести вклад в экономическое развитие Кубы и благосостояние кубинцев".
"Эти действия предпринимаются вместе с операциями по дезинформации, дискредитации и влиятельной манипуляции на цифровых платформах с целью возложить на Кубу ответственность за то, как негативно влияют преступные действия правительства США, чтобы мир и народ Кубы не узнали, кто их истинные палачи", - подчеркивается в заявлении.
Все эти и другие меры в отношении Кубы, принятые главным образом в первый срок Дональда Трампа на посту президента США, - "это демонстрация коррупционной природы, с которой в целом оперирует это правительство, особенно в попытках экономически удушить Кубу и нанести вред ее народу, заставить ее отказаться от суверенных достижений многих лет, которые стоили стольких усилий и жизней", говорится в документе.
"Куба энергично, жестко и категорично отвергает эти решения, - подчеркивает МИД. - Она считает их новым враждебным и высокомерным актом, отвергает неуважительные и лживые формулировки из заявления Госдепартамента США, который обманом пытается оправдать то, что оправдать нельзя". Власти США "не смогут никого обмануть и оправдать эти и будущие злоупотребления", отмечается в тексте. "Им удастся только усилить [свою] изоляцию и всеобщее неприятие, которые порождают позорные злоупотребления США в отношении Кубы и ее населения", - подчеркивается в заявлении.