Куба обратилась к мировому сообществу из-за США

Куба обращается к международному сообществу с призывом остановить новую волну агрессии против нее со стороны США и поддержать кубинский народ. Об этом говорится в заявлении МИД карибской республики.

" М ы о б р а щ а е м с я с п р и з ы в о м к м е ж д у н а р о д н о м у с о о б щ е с т в у о с т а н о в и т ь , з а я в и т ь и б ы т ь с н а ш и м н а р о д о м п е р е д л и ц о м н о в о й и о п а с н о й в о л н ы а г р е с с и и , к о т о р а я т о л ь к о н а ч а л а с ь , - г о в о р и т с я в д о к у м е н т е , р а с п р о с т р а н е н н о м д и п в е д о м с т в о м с р е д и ж у р н а л и с т о в в Г а в а н е . - О н и ( в л а с т и США - прим. ТАСС) нанесут большой вред своими убийственными и трусливыми планами и мерами, но никогда не добьются своей главной цели - поставить Кубу на колени, чтобы ее подчинить".

В документе перечисляются меры, объявленные в последние дни Госдепартаментом США в отношении Кубы, в частности решение восстановить ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.

" Э т о н е н е о ж и д а н н ы е д е й с т в и я , - п о д ч е р к и в а е т с я в з а я в л е н и и М И Д . - Э т о т е ш а г и , к о т о р ы х н е д о с т а в а л о , ч т о б ы с в е с т и н а н е т з а п о з д а л ы е , н о п о з и т и в н ы е р е ш е н и я , о б ъ я в л е н н ы е [ б ы в ш и м ] п р е з и д е н т о м [США] Джо Байденом 14 января". Как отмечается в документе, цель этих новых мер - "запугать иностранных инвесторов посредством прямой угрозы подвергнуться иску в судах США и помешать им внести вклад в экономическое развитие Кубы и благосостояние кубинцев".

"Эти действия предпринимаются вместе с операциями по дезинформации, дискредитации и влиятельной манипуляции на цифровых платформах с целью возложить на Кубу ответственность за то, как негативно влияют преступные действия правительства США, чтобы мир и народ Кубы не узнали, кто их истинные палачи", - подчеркивается в заявлении.

Все эти и другие меры в отношении Кубы, принятые главным образом в первый срок Дональда Трампа на посту президента США, - "это демонстрация коррупционной природы, с которой в целом оперирует это правительство, особенно в попытках экономически удушить Кубу и нанести вред ее народу, заставить ее отказаться от суверенных достижений многих лет, которые стоили стольких усилий и жизней", говорится в документе.