CBS News отправит властям США стенограмму интервью Харрис в рамках расследования

Телеканал CBS согласился в рамках расследования передать Федеральной комиссии по связи США (FCC) полную стенограмму интервью бывшего вице-президента страны и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

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" C B S N e w s п р е д о с т а в и т Ф е д е р а л ь н о й к о м и с с и и п о с в я з и р а с ш и ф р о в к у и в и д е о з а п и с ь и н т е р в ь ю " 6 0 м и н у т " , с т а в ш е г о п р е д м е т о м ж а л о б ы н а и с к а ж е н и е ф а к т о в " , - г о в о р и т с я н а сайте издания.

Отмечается, что на этой неделе FCC направила письмо-запрос с требованием предоставить полную неотредактированную стенограмму и записи с камер октябрьского интервью с Харрис.

Телеканал отметил, что по закону обязан удовлетворить этот запрос.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Дональд Трамп подает иск на 10 млрд долларов против CBS News, утверждая, что интервью Харрис в программе "60 Минут" было "лживой фальсификацией.

По словам адвокатов Трампа, жалоба связана с пристрастными и незаконными действиями CBS по вмешательству в выборы посредством "злонамеренного и существенного искажения новостей, чтобы ввести в заблуждение общественность". Юристы утверждают, что правки в интервью были внесены, чтобы "попытаться склонить чашу весов в пользу Демократической партии".