Зеленский не понял, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

Владимир Зеленский сказал, что представители западных государств не объяснили ему, зачем они хотят отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Соответствующее заявление было сделано в интервью Associated Press.

« Ч т о о н и б у д у т д е л а т ь , е с л и б у д у т р о с с и й с к и е у д а р ы ? Ч т о о н и б у д у т д е л а т ь ? К а к о в ы и х м а н д а т ы ? » — з а д а л в о п р о с ы г л а в а к и е в с к о г о р е ж и м а .

Также Зеленский назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».

Зеленский сообщил, что после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом украинское руководство должно будет перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.