Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры

Владимир Зеленский назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».

Соответствующее заявление было сделано в беседе с Associated Press.

Отмечается, что Зеленский также призвал к дополнительным обсуждениям между Киевом и Вашингтоном вариантов плана прекращения огня.

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Также Зеленский сообщил, что после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом украинское руководство должно будет перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.