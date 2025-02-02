Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры
Владимир Зеленский назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».
Соответствующее заявление было сделано в беседе с Associated Press.
Отмечается, что Зеленский также призвал к дополнительным обсуждениям между Киевом и Вашингтоном вариантов плана прекращения огня.
Трампа предупредили о превращении Украины в «его личный Вьетнам»
Также Зеленский сообщил, что после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом украинское руководство должно будет перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.