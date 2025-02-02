Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине
Членство Украины в НАТО — «самый дешевый» вариант помощи для союзников. Об этом Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).
По его словам, вступление Киева в альянс станет «большой победой» для президента США Дональда Трампа, а также позволит укрепить позиции политика в геополитическом плане.
«Это будет сигналом, что не России решать, кому быть в НАТО, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки», — сказал Зеленский.
Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры
В этом же интервью украинский лидер сообщил о планах начать переговоры с Россией после встречи с Трампом. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием Москвы, Киева и Вашингтона.