Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

Членство Украины в НАТО — «самый дешевый» вариант помощи для союзников. Об этом Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине
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По его словам, вступление Киева в альянс станет «большой победой» для президента США Дональда Трампа, а также позволит укрепить позиции политика в геополитическом плане.

«Это будет сигналом, что не России решать, кому быть в НАТО, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки», — сказал Зеленский.

Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры

В этом же интервью украинский лидер сообщил о планах начать переговоры с Россией после встречи с Трампом. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

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