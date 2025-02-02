Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

Членство Украины в НАТО — «самый дешевый» вариант помощи для союзников. Об этом Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

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По его словам, вступление Киева в альянс станет «большой победой» для президента США Дональда Трампа, а также позволит укрепить позиции политика в геополитическом плане.

« Э т о б у д е т с и г н а л о м , ч т о н е Р о с с и и р е ш а т ь , к о м у б ы т ь в НАТО, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки», — сказал Зеленский.

Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры

В этом же интервью украинский лидер сообщил о планах начать переговоры с Россией после встречи с Трампом. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием Москвы, Киева и Вашингтона.