Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности проведения переговоров по урегулированию конфликта без участия Киева. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры
© ТАСС/Zuma

Глава государства отметил, что американский президент Дональд Трамп может оказать давление на российского коллегу Владимира Путина и «заставить» его согласиться на переговоры, пригрозив санкциями и продолжением поддержки Украины.

Он также сообщил, что Киев контактирует с администрацией Трампа, но пока только на «общем уровне».

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

«Они [Россия и США] могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас это опасно для всех», заключил Зеленский.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине. Он назвал условия переговоров и уточнил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
Москва
Вашингтон
Киев
Соединенные Штаты
Украина