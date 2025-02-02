Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности проведения переговоров по урегулированию конфликта без участия Киева. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

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Глава государства отметил, что американский президент Дональд Трамп может оказать давление на российского коллегу Владимира Путина и «заставить» его согласиться на переговоры, пригрозив санкциями и продолжением поддержки Украины.

Он также сообщил, что Киев контактирует с администрацией Трампа, но пока только на «общем уровне».

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

« О н и [ Р о с с и я и С Ш А ] м о г у т и м е т ь с в о и о т н о ш е н и я , н о г о в о р и т ь о б У к р а и н е б е з н а с — э т о о п а с н о д л я в с е х » , — з а к л ю ч и л З е л е н с к и й .

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине. Он назвал условия переговоров и уточнил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.