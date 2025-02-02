Трамп раскрыл причину ввода пошлин на товары из ряда стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

" Э т о б ы л о с д е л а н о и з - з а с е р ь е з н о й у г р о з ы с о с т о р о н ы н е з а к о н н ы х м и г р а н т о в и с м е р т о н о с н ы х н а р к о т и к о в , к о т о р ы е н е с у т в р е д н а ш и м г р а ж д а н а м , в к л ю ч а я ф е н т а н и л " , - з а я в и л г л а в а Б е л о г о д о м а .

Президент США добавил, что американское правительство должно всячески защищать американцев, и его обязанность как американского лидера — обеспечивать эту безопасность. 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Агентство Reuters отмечало, что хотя объявление о введении пошлин может всколыхнуть финансовые рынки и обострить отношения США с двумя крупнейшими торговыми партнерами.