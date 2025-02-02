Зеленский: после встречи с Трампом нужно перейти к переговорам с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом украинское руководство должно будет перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.

Зеленский захотел перейти к переговорам с РФ после встречи с Трампом
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Соответствующее заявление Зеленский сделал, беседуя с журналистами Associated Press.

«Он (Зеленский) заявил, что президент США Дональд Трамп может усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина», — говорится в материале.

Ранее в Reuters сообщили, что команда президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы победитель выборов на Украине взял на себя ответственность за переговоры с Россией и заключение долгосрочного договора с ней.

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