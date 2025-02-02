В Раде раскрыли планы США в отношении Зеленского

США планируют отправить президента Украины Владимира Зеленского в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона, назвавшего Зеленского диктатором. По мнению Дубинского, его заявление является началом кампании по «демонтажу» украинского лидера.

«Также это ставит вопрос о том, кому выделялась помощь с мая 2024-го, и с кем администрация [экс-президента США Джо] Байдена делилась секретными данными», — добавил он.