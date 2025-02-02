В Чехии отреагировали на обвинения премьера Словакии

Бывший чешский президент Милош Земан выразил поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, обвинившему Чехию во вмешательстве в дела его страны. Об этом сообщает агентство СТК.

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Вскоре после этого Земан провел встречу со словацким министром иностранных дел Юраем Бланаром, в ходе которой они обсудили отношения Праги и Братиславы.

« С о б е с е д н и к и с о ш л и с ь в о м н е н и и о в а ж н о с т и м а к с и м а л ь н о х о р о ш и х о т н о ш е н и й м е ж д у д в у м я с о с е д н и м и г о с у д а р с т в а м и , к о т о р ы е в п о с л е д н е е в р е м я з а м е т н о о х л а д и л и с ь н а п р а в и т е л ь с т в е н н о м у р о в н е и з - з а р а з н о г л а с и й п о р я д у п о з и ц и й » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Фицо сделал замечание Чехии за вмешательство во внутриполитические дела республики. Он также пожаловался, что образ словацких политиков, который создают чешские СМИ, выходит за пределы приличия.

В октябре глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага с недопониманием относится к заявлениям руководства Словакии о готовности наладить отношения с Россией. Он добавил, что «не пришло время» восстановить традиционные межправительственные контакты Праги и Братиславы.