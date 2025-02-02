Проведение выборов президента Украины сейчас приведет к «убийству единства» страны. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова передает сайт возглавляемой им партии «Европейская солидарность».

« В ы з н а е т е , ч т о о з н а ч а ю т в ы б о р ы н а Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. Единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — сказал он.

По его мнению, от проведения выборов на Украине выиграет только Россия. Порошенко отметил, что голосование можно будет проводить только после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. «Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — указано в материале.