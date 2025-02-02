Посол РФ в Дании Барбин: жители Гренландии хотят независимости

Жители Гренландии хотят для своего острова независимости, заявил в интервью ТАСС российский посол в Дании Владимир Барбин. По словам дипломата, они не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

" Н а ц и о н а л ь н о й и д е е й д л я к о р е н н о г о н а с е л е н и я Г р е н л а н д и и — и н у и т о в — я в л я е т с я п р и о б р е т е н и е н е з а в и с и м о с т и и о б р а з о в а н и е с а м о с т о я т е л ь н о г о г о с у д а р с т в а " , - с к а з а л Б а р б и н .

Он добавил, что гренландцы должны на основе закона и без внешнего вмешательства сами определить судьбу своего острова, а их решение должно уважаться. Вопрос о независимости острова от Дании начал обсуждаться после того, как интерес к Гренландии проявил американский президент Дональд Трамп.

Присоединить Гренландию к США он мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос. По словам политика, "владение и контроль над Гренландией" необходимо для "свободы во всем мире".

Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается. Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров, а его жители получат "существенные преимущества, если и когда" он станет частью Соединенных Штатов. Власти Дании в ответ изменили королевский герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.