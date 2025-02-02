Внутренние конфликты, которые происходят на Украине, могут привести к разрыву страны на части, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Своим мнением она поделилась в Telegram.

По мнению депутата, «внутренняя грызня» способствует созданию среды «идеального шторма».

«(Этот «шторм») может разорвать страну на куски — между соседями и геополитическими игроками», — подчеркнула парламентарий.

Ранее экс-специальный представитель Госдепа Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что лучшим вариантом завершения конфликта для киевского режима был бы раздел по примеру Германии после Второй мировой войны.

Укрепление России сделало неизбежным распад Украины.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что переговоры в рамках мирного урегулирования на Украине запустят процесс самораспада территорий, подконтрольных киевскому режиму.

Издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что спецоперация может завершиться сценарием, подразумевающим раздел Украины.