Кандидат в президенты Польши анонсировал «большой план репатриации»

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что «большой план репатриации» соотечественников станет пунктом его предвыборной программы.

© РИА Новости

Он отметил, что за пределами республики живут порядка 20 млн поляков. Больше всего — в Бразилии.

«Много поляков в Центральной Азии, хотя бы в Казахстане, для которых приезд в Польшу, образование в Польше, поддержка нашей экономики... были бы, с одной стороны, экономически выгодными, а с другой — возможностью вернуться в Польшу даже через несколько поколений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посольство США в Колумбии временно остановит выдачу виз.