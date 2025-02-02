АдГ в случае прихода к власти намерена добиться выхода ФРГ из ВОЗ

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в случае прихода к власти добьется выхода ФРГ из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель, выступая в субботу на предвыборном мероприятии в городе Ной-Изенбург, трансляция велась на YouTube-канале партии.

" В п е р в ы й ж е д е н ь м ы в ы й д е м и з е в р о п е й с к о й с и с т е м ы п р е д о с т а в л е н и я у б е ж и щ а , м ы п р е к р а т и м у ч а с т и е в м и г р а ц и о н н о м п а к т е [ О О Н ] , м ы в ы й д е м и з П а р и ж с к о г о с о г л а ш е н и я п о к л и м а т у " , - с к а з а л а В а й д е л ь .

По ее словам, в случае победы на парламентских выборах партия закроет границы Германии и не будет впускать нелегальных мигрантов.

" М ы я с н о д а д и м п о н я т ь м и р у , ч т о г р а н и ц ы Ф Р Г т е п е р ь н а д е ж н о з а к р ы т ы " , - у т в е р ж д а л а с о п р е д с е д а т е л ь А д Г .

Она также пообещала без промедления ввести мораторий на ускоренное предоставление гражданства.

Делегаты съезда АдГ отказались осуждать РФ за участие в конфликте на Украине

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

Досрочные парламентские выборы в Германии намечены на 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от социал-демократов и главным соперником представителя оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От "зеленых" баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек.