АдГ в случае прихода к власти намерена добиться выхода ФРГ из ВОЗ

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в случае прихода к власти добьется выхода ФРГ из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель, выступая в субботу на предвыборном мероприятии в городе Ной-Изенбург, трансляция велась на YouTube-канале партии.
"В первый же день мы выйдем из европейской системы предоставления убежища, мы прекратим участие в миграционном пакте [ООН], мы выйдем из Парижского соглашения по климату", - сказала Вайдель.
По ее словам, в случае победы на парламентских выборах партия закроет границы Германии и не будет впускать нелегальных мигрантов.
"Мы ясно дадим понять миру, что границы ФРГ теперь надежно закрыты", - утверждала сопредседатель АдГ.
Она также пообещала без промедления ввести мораторий на ускоренное предоставление гражданства.
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В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.
Досрочные парламентские выборы в Германии намечены на 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от социал-демократов и главным соперником представителя оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От "зеленых" баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек.