В арабских странах отвергли идею Трампа выселить палестинцев из сектора Газа

Министры иностранных дел арабских стран отвергли выселение палестинцев с их земель при любых обстоятельствах, выразив единую позицию в отношении призыва президента США Дональда Трампа к Египту и Иордании принять жителей разрушенного сектора Газа, сообщает телеканал CNBC.

Такой шаг поставит под угрозу стабильность в регионе, приведет к распространению конфликта и подорвет перспективы достижения мира, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Каире. В ней приняли участие министры иностранных дел и официальные лица Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестинской автономии и Лиги арабских государств.

Главы дипломатических ведомств высказали неприятие любых попыток ущемить неотъемлемые права палестинцев путем создания поселений, выселений, аннексии или освобождения земли от ее владельцев.

Министры выразили готовность к совместной работе с администрацией президента США Дональда Трампа для достижения справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Египет и Иордания должны принять палестинцев из сектора Газа, где в результате израильских бомбардировок порядка 2,3 миллиона человек остались без крова. Критики считают предложение главы Белого дома равносильным этнической чистке.