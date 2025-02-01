СМИ: скандал с Умеровым может сорвать военные поставки Украине

Скандал вокруг расследования в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова может сорвать поставки военной помощи со стороны Запада, пишет L'AntiDiplomatico.

В публикации говорится, что вызванная скандалом вокруг Умерова "внутренняя нестабильность" киевского режима может поставить под угрозу военные поставки, а также окончательно похоронить авторитет Украины в глазах ее союзников.

По мнению наблюдателей, оборонная промышленность Украины переживает раскол в самый опасный для страны момент.

Ранее общественная организация центр противодействия коррупции сообщила, что на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью.

В ЦПК обвинили министра в незаконном отказе продлить контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и увольнении двух членов наблюдательного совета агентства.

Умеров заявлял, что не будет продлевать контракт Безруковой из-за провала в обеспечении украинской армии.